テレビ東京系「あちこちオードリー」が１２日、放送され、オードリー・若林正恭、春日俊彰がＭＣを務めた。この日は、ジャングルポケット・太田博久、おたけをゲストに迎えた。太田は、昨年１０月にメンバーだった斉藤慎二氏が不祥事により吉本興業を契約解除となり、トリオからコンビになった経緯や現在の心境について述懐。「（おたけと）２人で提示させてもらうネタだとか何とか、結局作ってかなきゃいけないんで。忙し