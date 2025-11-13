日本ハムの投打二刀流ルーキー、柴田獅子投手が１３日、年内は打者一本に集中することを明かした。この日から千葉・鎌ケ谷で始まった若手対象の練習に参加。「バッター（の実力）を上げたい。冬はバッターだけです」と宣言した。今季は高卒新人ながら１軍で３先発を含む４試合に登板し、防御率２・９２。ＣＳでも先発候補に挙がるなど、投手としての力量は証明した。１１日まで沖縄・国頭で行われた秋季キャンプから打者の練習