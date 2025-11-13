大学受験を控える予備校生が本番に向けて集中力を高めようと13日大分県大分市の寺で座禅に挑戦しました。 大分市の万寿寺 この座禅会は大分市の北九州予備校大分校が大学入学共通テストが迫る中、生徒に集中力や気力を高めてもらおうと毎年行っています。 市内にある万寿寺の本堂では参加を希望した生徒31人が座禅に挑戦。 大分市の万寿寺 生徒は寺の修行僧から警策と呼ばれる棒で肩を叩かれな