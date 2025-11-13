元中日投手の若松駿太氏（３０）が１３日、インスタグラムを更新。婚約したことを報告した。若松氏は「私事で大変恐縮ではございますが、この度、かねてからお付き合いしていた方と婚約いたしましたことをご報告させていただきます。現在、入籍に向けて準備を進めており、婚約期間を過ごしております」と記述。１８年に中日を退団したが、「一度、結婚という経験をさせていただきましたが、２０２１年に離婚いたしました」とも