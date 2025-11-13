令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。11月12日（水）に放送された同番組では、男性の全身脱毛について議論した。同番組はタイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思ってしまう、虚実入り混じった展開がやみつきになるバラエティだ。今回はさらば青春の光・東ブクロと岡田紗佳をゲストに迎え、最先端女子の実態を学ぶ企画「イマド