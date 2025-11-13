（桃園空港中央社）15日に開幕する聴覚障害者の国際スポーツ大会「東京デフリンピック」の台湾代表団の一部が13日、桃園国際空港から東京に向けて出発した。李洋（りよう）運動部長（スポーツ相）が見送りに駆けつけ、代表団に激励を送った。台湾は11競技に選手76人が出場する。コーチ20人や医療スタッフ、手話通訳者なども含め、代表団は総勢150人に上る。規模としては台北市で開かれた2009年大会以来最大となる。代表団団長を務