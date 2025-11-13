シチズン時計のアテッサとクロスシーから、冬の教会に差し込むステンドグラスの光をテーマにしたペアモデル「DEAR Collection」が登場。エコ・ドライブ電波時計とスーパーチタニウムを組み合わせた実用性の高いモデルでペアを構成し、ロマンティックなデザインを加えた限定シリーズだ。○アテッサ＆クロスシーの「DEAR Collection」とは「DEAR Collection」は、大切な人と同じ時間を共有することをコンセプトにしたペアウオッチの