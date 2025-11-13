「いつもおいしい商品をご提供しているのですが、今回は特に思い入れの強いものができあがりました」とモスバーガーを展開するモスフードサービス商品本部商品開発部の大久保 歌寿氏。同社は11月14日、「日本料理 かんだ」監修の「炭焼き 国産鰻重バーガー」をECサイト「モス公式オンラインショップ 〜Life with MOS〜」で1,000セット限定(無くなり次第終了)で発売する。「炭焼き 国産鰻重バーガー」(1箱(2個入り)6,000円/ECサイト