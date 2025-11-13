農家などからなる団体と県との意見交換会が開かれ、県が来年度産の主食米の「生産の目安」について、来月１日の会議にて決める方針を示しました。 【写真を見る】来年度産の主食米の「生産の目安」12月1日決定へ（山形） これは、きょう開かれた主に米農家などからなる団体と県の農林水産部との意見交換会の中で県が示したものです。 米の生産については、鈴木憲和農林水産大臣が、「需要に応じた生産」をする方向性を示してい