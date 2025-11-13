カタールで開催されているU-17ワールドカップで、大会の登録人数は21名。全選手の力が必要になるのは当然として、決勝まで最大８試合を戦うレギュレーションを考えれば、総力戦になるのは言うまでもない。廣山望監督が率いる日本は、グループステージ（GS）を首位通過。11月15日のラウンド32では南アフリカと対戦する。12日のトレーニングでは実践的なメニューをこなしたチームで、３日後の一戦に向けて気合を入れている一人