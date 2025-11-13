県内各地でカキが大量に死んでいる問題を受け、原因を調査した県は高い水温と高い塩分濃度が影響した可能性を指摘しています。10月20日の水揚げ解禁以降、東広島市安芸津町や呉市などでは、養殖のカキの死滅が相次いで確認されています。これを受け、広島県の水産海洋技術センターが過去の文献などを基に調査。その結果、県の中部と東部の海域では夏以降、海水温と塩分濃度が高い状況が長く続いたことにより、カキが弱ったと