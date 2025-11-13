JR東日本は11月11日、鉄道やバスに乗れる交通系電子マネーのSuicaを「移動と少額決済のデバイス」から、生活シーンにつながる「生活のデバイス」に進化させる「Suica Renaissance」第2弾として、2026年秋に、モバイルSuicaアプリに新たなコード決済サービスを搭載すると発表した。●「ビューカード」をひもづけるとクレジットカードの上限額まで決済可能に「Suica Renaissance」第1弾「ウォークスルー改札」の発表と試行に続く