プレナスなでしこリーグ2025表彰式が先日、開催され、各賞が発表された。なでしこリーグ１部は、「開幕当初はそう見られていないように感じた」と磯村健監督が振り返るように、下馬評を覆すような戦いを披露した朝日インテック・ラブリッジ名古屋が初優勝を果たし、選手、スタッフらが登壇。ベストイレブンにはDF橘麗衣、DF平尾愛穂、MF渕上野乃佳、MF安部由希子の４人を輩出した。また栄えあるMVPに輝いたのは「まったく予