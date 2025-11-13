Gakkenは、11月13日に、各ジャンルに精通した町中華探検隊の精鋭が選ぶ、今本当に食べたい首都圏のメニュー72選を掲載した『町中華名店大百科【首都圏版】』(1,320円)を刊行した。Gakken『町中華名店大百科【首都圏版】』(町中華探検隊 編・著/1,320円)おじさん層に人気のイメージが強かった「町中華」だが、近年、「町中華のエモさ」に共感する若者や女性客が増加しており、世代を超えて支持される「町中華ブーム」が起きている。