●トヨカネツ [東証Ｐ] 12月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。 ●ハピネット [東証Ｐ] 12月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。 ［2025年11月13日］ 株探ニュース