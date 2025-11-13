14日に花角知事が柏崎刈羽原発を視察し、長岡市などの自治体トップと会談します。再稼働へ最後の要件となっている「地元の同意」へ向け、判断材料としたい考えです。 なぜ再稼働に「地元の同意」が必要で、なぜキーマンが知事なのか。 『地元』『地域』とは、具体的にどこを指すのか。 大詰めを迎えている今、専門家の解説をもとにひも解きます。 再稼働を目指す東京電力と政府。両者はある言葉を繰り返してきました