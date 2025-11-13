大阪12月限 日経225先物51300+180（+0.35％） TOPIX先物3386.5+20.5（+0.60％） 日経225先物（12月限）は前日比180円高の5万1300円で取引を終了。寄り付きは5万1120円と、シカゴ日経平均先物清算値（5万1255円）を下回り、前日比変わらずで始まった。現物の寄り付き直後には5万0980円まで売られたが、その後は5万1000円処での底固めを経て、前場中盤にかけて5万1370円まで買われた。買い一巡後はランチタイムで