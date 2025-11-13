大雪などの災害を想定した訓練が雲仙市で行われました。国の災害対策基本法に基づき立ち往生車両を移動させる作業を実践しました。 訓練は国土交通省長崎河川国道事務所が行ったもので、島原半島の道路維持に関わる建設会社10社と雲仙市役所の職員約40人が参加しました。 「災害対策基本法第76条に基づき、緊急通行車両の通行を確保するための区間に指定されました」 大雪による積雪のため、複数の車が立ち往生、通行