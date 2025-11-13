中国企業が製造した二階建て列車がこのほど、オーストリアの首都ウィーンで公開され、ウィーンとザルツブルクを結ぶ路線で運行を開始します。フランスの有力紙ル・モンドは、中国製列車がオーストリアの旅客鉄道システムに正式導入される初の事例となったと報じ、欧州各国で大きな関心を呼んでいます。同紙によると、この新型二階建て列車は中国中車株洲電力機車が製造し、オーストリアの運行元である私鉄運営会社ウエストバーン社