13日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝154円53銭前後と、午後5時時点に比べ19銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝179円51銭前後と14銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース