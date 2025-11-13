大阪府感染症情報センターによりますと、２０２５年第４５週（１１月３日〜１１月９日）の大阪府内におけるインフルエンザの報告数は、前週から１４８％増の５７４５例で、定点あたり報告数は１９．７４となりました。定点あたりの報告数は注意報レベル１０を超え、前週の１３．３３よりさらに増加したということです。昨シーズンに注意報レベルを超えたのは第４９週（１２月２日〜１２月８日）でしたので、今年は例年より１