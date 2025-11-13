Image: Shutterstock.com 数時間では違いがよくわからないけど、今回のアプデは期待できるかも。OpenAIは、地味にアップデートした｢GPT-5.1｣をリリースしました。今回のアプデによって、ChatGPTは｢より賢く｣｢より自然な会話｣が可能になるそうです。新しい会話スタイルが追加されるほか、指示の理解能力が改善される見込みなのだとか。サム・アルトマンCEOは、今回の改善を｢いいアップグレー