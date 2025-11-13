¥«¥·¥ª·×»»µ¡¤Ï¡¢ÂÑ¾×·â¥¦¥ª¥Ã¥Á¡ÖG-SHOCK¡×¤Î¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹½ôÅç¤Ç´Ä¶­ÊÝÁ´³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥À¡¼¥¦¥£¥óºâÃÄ¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡ÖGA-B2100DF¡×¡Ê2¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ò11·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤ÏÎ¾¥â¥Ç¥ë¤È¤â28,050±ß¡£GA-B2100DF-1AGA-B2100DF-4A¡û¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¥Ù¥Ë¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤È¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¥¢¥Û¥¦¥É¥ê¤¬¥â¥Á¡¼¥Õº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥ê¥ó¥¯¤È¥¿¥Õ¥½¡¼¥é¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖGA-B2100¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢20µ¤