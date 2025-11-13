東京・小平市はきょう、業務中に市民を無断で撮影し、メッセージアプリで友人に写真を送ったとして、20代の男性職員を停職2か月の懲戒処分としました。市は再発防止に努めるとしています。きょう付で停職2か月の懲戒処分を受けたのは、小平市の健康福祉部で勤務する20代の男性主事です。市によりますと、男性職員は今年8月、他の職員1人とともに生活保護を申請中の20歳前後の男性の自宅を訪れた際、自身のスマートフォンで男性を無