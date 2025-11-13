お笑いタレントのイモトアヤコ（39）が12日深夜放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」に出演。母校の式典に参加した際の出来事を振り返った。イモトは「ちょっと前に地元・鳥取に帰っておりまして。お正月とかお盆とか帰省の時期でもない何でこのタイミングだったのかといいますと…実は私の母校・米子西高校創立120周年記念式典に参加して参りましたありがとうございます！いわゆる故郷に錦を飾ってきたという感じ