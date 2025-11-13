天皇皇后両陛下が開発途上国に人材を派遣する「JICA」の発足60周年式典に出席されました。きょう午後3時ごろ、東京・千代田区で「JICA海外協力隊発足60周年記念式典」が行われ、天皇皇后両陛下が出席し、冒頭、陛下があいさつされました。「隊員の皆さんの活動が現地でも高く評価され、派遣各国と我が国との間の信頼づくりに貢献されてきたことに深く敬意を表します。インターネットの発達によって海外と瞬時につながることができ