M¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢11·î13Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤Ï¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤¹¤ëEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦Æó³¬Æ²°¡¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤òÂ¾¤Î3Áª¼ê¤¬»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÆÈÁö¤òµö¤¹¤ï¤±¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ï°ÕÃÏ¤Ç¤â»ß¤á¤ë»î¹ç¤À¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤ÎÆÈÁö¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«¡ª¡©EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤Ï¡¢¡Ü555.2¤È´û¤Ë2°Ì¤Ë230¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¼ó°Ì²÷Áö¡£Áª¼ê·ó´ÆÆÄ¡¦Æó³¬Æ²°¡¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤â¡Ü158.4¤È¹¥Ä´¤Ç¡¢´ÆÆÄ