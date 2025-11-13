Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、11月13日の第1試合に出場する4選手を発表した。4人ともキャリア十分の男性選手が揃い、まさに「重厚」の2文字が似合う卓組みに。好調、不調はっきり分かれる中、どんな戦いに進んでいくか。【映像】重厚な男性4選手の対決4人の中で勝ち頭なのは赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）。新戦力や女性選手の活躍が目立つシーズンの中、きっちりと上位の常連として個人3位のランクイン。戦