陸上女子やり投げで２０２４年パリ五輪金メダルの北口榛花（ＪＡＬ）が?現在地?を明かした。右ヒジ痛を抱えながら挑んだ９月の世界選手権（東京）は無念の予選敗退に終わったが、悲観はしていない。１３日には都内で取材に応じ「普段通りの自分のパフォーマンスをするのが難しいシーズンではあったけど、それが全くダメなこととは思っていない。私もまた新たなチャレンジを積み重ねていけば、また世界のトップに戻れるかなと思