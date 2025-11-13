駐車場に置かれたダンボール箱の中にいた子猫…。やさしい人との出会いで始まった幸せストーリーが反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は3万8000回を超え「良かったね素敵な優しい人に出会えて」「猫ってなんでこんなに可愛いんだろう」「ホントに幸せな気持ちになれます」といったコメントが集まっています。 【動画：ダンボールに"捨てられていた子猫"を発見→ほっとけなくて家に連れて帰ると…