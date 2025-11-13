¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¼ê¤Ç¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òºî¤ë±ÊÀ¥Î÷¤È¹â¶¶³¤¿Í King & Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤È¹â¶¶³¤¿Í¤¬13Æü¡¢´Ý¥Ó¥ë1³¬¥Þ¥ë¥­¥å¡¼¥Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥Ã¥­¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡¢Celebration Tree ¡ãMickey & Friends¡ä¤ÎÅÀÅô¼°¤ËÅÐÃÅ¡£¥á¥¤¥ó¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ÎÅÀÅô¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Ú¶Ê¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤­¤ß¤È¡Á¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥ç¡¼¤ò½é¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢¥¨¥¹¥«¥ì