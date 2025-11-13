俳優の矢吹奈子（24）の28日、『2026 カレンダー』が12月13日から発売されることが決定した。【全身ショット】天使！真っ白ワンピからほっそり美脚披露の矢吹奈子俳優として多岐に渡って活躍をみせる矢吹奈子の今回のカレンダーは【自然】をテーマに完全撮り下ろし。森の中や川辺での凛とした佇まいや、部屋でくつろぐリラックスした姿まで矢吹奈子のいろいろな魅力を引き出している。また、カットごとにクルクルと変わる表