１１月１５日の京都５Ｒ（芝１６００メートル）でグレースジェンヌ（牝２歳、栗東・上村洋行厩舎、父モーリス）がデビュー星を目指す。半兄のブラックスピネルは１７年東京新聞杯の勝ち馬で、マリアライトやクリソベリルのＧ１ウィナーが近親。１２日は坂路でギマール（４歳２勝クラス）を相手に５３秒７―１２秒１で追走先着と好気配を漂わせている。「気のいいタイプで素軽い走りをする。実戦で良さが出そう」と上村調教師は