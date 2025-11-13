将棋の藤井聡太竜王＝名人、王位、棋聖、棋王、王将＝に佐々木勇気八段が挑戦する第３８期竜王戦七番勝負第４局が１３日、京都市伏見区の京都競馬場で指し継がれ、藤井竜王が１３８手で勝利。４戦４勝として棋戦５連覇を果たし、２３歳３か月にして史上最年少で史上３人目となる永世竜王の資格を獲得した。藤井は「本局に臨むに当たっては意識してなかったんですけど、永世竜王を目指せるチャンスはそう多くない。光栄なことと思