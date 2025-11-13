Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」でKADOKAWA スニーカー文庫のラブコメフェアが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『継母の連れ子が元カノだった』や『隣の席のヤンキー清水さんが髪を黒く染めてきた』など人気の作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一