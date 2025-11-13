11月14日金曜日から高知市で3日間行われる「ふるさとまつり」。イベントの開催を前に、出店する地域自慢の味をご紹介しています。13日は、田野町の自然が育んだ絶品ご褒美グルメです。14日から3日間、高知市の鏡川河畔みどりの広場で開催される「フェスティバル土佐第54回ふるさとまつり」。今年は23市町村と4団体が参加し、ふるさと自慢の特産品や旬のものが一堂に会します。今回ピックアップするのは、奈半利川の西側に位置し、