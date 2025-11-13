元AKB48でタレントの柏木由紀（34）が13日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。AKB卒業後、最もイメージが変わったと思う人物を挙げる場面があった。この日は同じ事務所だという元AKBのタレント・大家志津香とそろって登場。MCの「ハライチ」岩井勇気から「卒業生のセカンドキャリアで、一番の成功者って誰？」と問われ、柏木は「人によりけり…」としばらく考えたのち「現役との差は、私は川