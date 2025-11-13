ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 名古屋市で車同士の衝突事故 近くにいた女性が巻き込まれ死亡 名古屋市 東海テレビ 名古屋市で車同士の衝突事故 近くにいた女性が巻き込まれ死亡 2025年11月13日 18時55分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 愛知県名古屋市で13日午前5時45分ごろ、車同士の衝突事故があった 近くを歩いていた69歳女性が巻き込まれ、死亡が確認されたとのこと 警察はどちらかがセンターラインをはみ出したとみて、詳しく調べている 記事を読む おすすめ記事 漫画家の榎本由美さんが死去 60歳 代表作に「児童養護施設の子どもたち」など 2025年11月12日 19時13分 「すみませんでした」記者が思わず謝罪…小野田経済安保大臣の逆鱗に触れた“質問” 2025年11月13日 6時0分 【速報】「晋ちゃん、晋ちゃんと呼んだら、手をほんの少し握り返してくれたように感じた」安倍昭恵さんの上申書を検察官が読み上げる 安倍元総理銃撃事件 山上徹也被告の第7回公判 2025年11月13日 14時40分 【速報】「Aぇ！group」草間リチャード敬太さん(29)を略式起訴 公然わいせつの罪 東京区検 2025年11月13日 16時39分 「奇跡に近い逮捕劇」死者の名誉毀損で起こる 2025年11月13日 21時29分