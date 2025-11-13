参議院の予算委員会2日目の朝、あちらこちらに頭を下げながら現れた高市首相。野党議員からの質問には低姿勢で答弁に臨む“早苗スタイル”が定着しつつある中、高市首相は「日本人ファースト」を政策の中心に掲げている参政党・神谷代表との初の本格論戦に臨みました。参政党・神谷代表：トランプ大統領が訴えているのがアメリカファーストですね、日本のことは日本で決めてください、それぞれの国が国益を追求していく。我が国も