日系人会の集会で、浴衣姿で日本人ネイリストに塗ってもらった爪を見せるカナシロ・ロサさん＝5月、フィリピン南部ダバオ（共同）日本人の父の死亡や強制送還で戦後フィリピンに残され、日本国籍の認定を求めていたカナシロ・ロサさん（82）ら日系2世の3人に対し、那覇家裁は13日までに国籍を認めないと判断した。両親の婚姻や父による子の認知の記録がないことが却下の理由。弁護団は3人と父には生物学的な血縁があるとし、福岡