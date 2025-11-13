13日の日本列島は大気の状態が非常に不安定となり、北日本の日本海側でひょうやあられが降りました。秋田・由利本荘市では、正午ごろに空模様が急変。空から次々と落ちてくるのは小さな氷の粒「ひょう」です。強風で木々が大きく揺れる中、氷の粒が車やアスファルトをたたきつけていました。また、別の映像では緑色の屋根の上にひょうが積もり、白くなっていました。大粒の雨が激しく降るのは13日朝の東京・八丈島。風も強く、アス