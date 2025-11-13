11月12日、日本テレビ系『上田と女が吠える夜』に、藤田ニコルが出演。ハワイへの新婚旅行中に、夫・稲葉友を驚かせてしまった行動を明かした。【関連】藤田ニコル、バラエティの“ギャル枠”に消滅の危機！？切実な悩みを告白「このジャンル終わっちゃう」番組では今回、“スマホ依存な女＆スマホ音痴な女”というテーマでトークを展開。この中で、“スマホ依存派”の藤田は、「エゴサ私毎日してるんですけど。10年くらいになるん