将棋の藤井聡太六冠(23)が竜王戦第4局に勝って5連覇を達成し、史上3人目、最年少で「永世竜王」の資格を獲得しました。 【写真を見る】【速報】藤井聡太六冠「永世竜王」の資格獲得 史上3人目“最年少”23歳で達成 京都競馬場の竜王戦第4局で勝利 藤井六冠が佐々木勇気八段の挑戦を受ける竜王戦七番勝負の第4局は、きのうからの2日間、京都競馬場で行われました。 対局は藤井六冠が勝って、負けなしの「ストレート防衛」