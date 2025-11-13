大相撲九州場所は5日目。4連勝で勢いに乗る横綱・大の里と新入幕の欧勝海、ともに石川県津幡町出身の両力士の結果です。初日から4連勝2場所連続優勝を目指す横綱・大の里は、前頭二枚目若元春との対戦です。大の里は立ち合いから相手の様子をうかがいながら、左のおっつけで危なげない相撲をみせ寄り倒しで5連勝です。14日は・前頭三枚目平戸海と対戦します。一方、ここまで3連敗の欧勝海は前頭十三枚目・御嶽海との一番に臨みまし