災害時などの連携強化や潜水救助の技術の向上を図ります。航空自衛隊と海上保安部による初めての合同潜水訓練が13日、小松基地で行われました。航空自衛隊小松基地内のプールで行われたのは、航空自衛隊小松救難隊の救難員5人と金沢海上保安部所属の巡視艇「かがゆき」の潜水士4人による合同潜水訓練です。この訓練は、潜水救助や捜索能力の向上、災害時などの連携強化を図るため初めて合同で行われました。10キロの重りをお腹に乗