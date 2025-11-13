きょう（１３日）からガソリンの暫定税率廃止に向けた補助金の段階的な拡充が始まります。 【写真を見る】【ガソリン】暫定税率廃止へ補助金の段階的な拡充始まる店頭価格への反映は数日から1週間ほどかかるか（山形） 補助金は来月１１日から現在の暫定税率と同じ２５円となる見通しですが、店頭価格への反映は数日から１週間ほどかかる見込みです。 資源エネルギー庁によりますと、今月１０日時点の県内レギュラ