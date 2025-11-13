県は、今シーズン初めて県内全域に【インフルエンザ注意報】を出しました。医療機関では、早めのワクチン接種を呼びかけています。 長岡市の幸町耳鼻咽喉科。インフルエンザの患者数は例年1～2月にピークを迎えますが、今年はすでにピークに迫っているということです。 ■幸町耳鼻咽喉科 佐藤浩史院長 「今年は9月中から感染した人もいるし、ピークは早まっていると想定される。『(ワクチン