３年前、北海道紋別市の建物に火を放ったとして、旭川市の男ら３人が逮捕されました。このうち２人は青森や岐阜などで同様の事件を繰り返していて、犯行の目的とみられるのが「保険金」でした。火の粉をまき散らし、激しく燃える建物。３年前、紋別市内で起きた火事です。未明の住宅街にけたたましいサイレンの音が響き渡りました。 この火事をめぐり、１１月１２日、事態は一転。建物を借りていた男らが自ら火を放ったとして逮