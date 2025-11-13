名古屋鉄道が13日、南海トラフ巨大地震を想定した訓練が行われました。訓練は名古屋市港区の名鉄築港線で行われ、駅員らおよそ60人が参加しました。走行中の列車内で南海トラフ巨大地震が発生した想定で始まり、大津波警報が出される中、駅員らは列車の乗客を安全な場所へと速やかに避難させていました。また、踏切の警報機の不具合や脱線した列車などの復旧に向けた手順も確認していました。