１１月１５日の東京６Ｒ・芝１６００メートル（牝馬限定）でデビューするワイルドミュール（牝２歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父サートゥルナーリア）は、コンビを組む松山弘平騎手が１２日の美浦で感触を確かめた。Ｗコースで先頭を走るマックスキュー（３歳１勝クラス）、同じレースでデビュー予定の２番手シニャンガ（２歳新馬）を追いかける形の最後方を追走。直線では馬なりのままラスト１１秒２（６ハロン８４秒４）の鋭い伸